Um Carnaval menos frio, mas com chuva é com o que podem contar os portugueses que gostam das festividades.

Para este sábado, dia em que já há desfiles pelo país fora, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não prevê precipitação, mas as temperaturas mínimas vão descer entre dois a três graus.

Amanhã a chuva estará de regresso, em especial no Norte e Centro do país, com a probabilidade a variar entre os 60% e os 80%. No Sul, a probabilidade de chuva no domingo é inferior a 30%. Pela positiva, as temperaturas vão subir um pouco.

Já o dia de Carnaval será marcado por aguaceiros, mas fracos.

Lisboa e Leiria estão sob aviso amarelo até às 21:00 deste sábado, por causa da agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros.