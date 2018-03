O estado do tempo vai voltar a agravar-se durante a tarde. Por causa da chuva, os distritos do litoral centro e norte vão ter aviso amarelo a partir das 15:00.

Nestas regiões espera-se também queda de granizo e trovoada. E ao final do dia, há aviso amarelo devido à neve em Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e Viana do Castelo.

Em todo o continente está prevista para hoje uma ligeira descida das temperaturas mínimas.

Este domingo não há preocupações com o estado do mar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê avisos de agitação marítima só amanhã. Na Madeira, afetada este sábado por rajadas de vento muito fortes que atingiram o recorde de 168 quilómetros (kms)/ hora, a situação também melhorou.

Mas o aviso amarelo devido ao vento vai manter-se até ao início da tarde nas regiões montanhosas.

Quanto ao estado do mar, só a costa norte do arquipélago continua sob aviso de forte ondulação.

Proteção civil registou 28 ocorrências no país esta madrugada

A Proteção Civil registou 28 ocorrências devido ao mau tempo na madrugada de hoje, que foi, no entanto, “mais tranquila” do que o dia anterior, disse fonte da instituição.

Segundo o comandante Rui Laranjeira, citado pela Lusa, entre as 00:00 e as 8:00 de hoje (hora de Lisboa), “houve no país um total de 28 ocorrências”, tendo sido os distritos de Coimbra e Lisboa os mais afetados com seis ocorrências cada um.

Entre as ocorrências registadas estão quedas de árvores, deslizamentos de terra ou queda de estruturas (caso de quedas painéis informativos e postes).

Para hoje, afirmou o mesmo comandante, a proteção civil mantém até às 20:00 (hora de Lisboa) “o estado de alerta especial”, mas que poderá ser prolongado “de acordo com a análise da situação operacional”.