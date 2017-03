O Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC) registou hoje 217 ocorrências em Portugal continental, a maioria das quais nos distritos de Lisboa, Faro e Castelo Branco.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Pedro Araújo do SNPC adiantou que no distrito de Lisboa houve 60 ocorrências, 25 no distrito de Faro e 19 no distrito de Castelo Branco.

A maioria destas ocorrências estão relacionadas com inundações, limpezas de via e quedas de árvores ou de estruturas.

“Não há registo de vítimas associadas a estas ocorrências”, indicou o comandante Pedro Araújo.

Este responsável operacional acrescentou que, durante a tarde de hoje, várias casas situadas na zona da Cruz Quebrada, concelho de Oeiras, ficaram inundadas, obrigando à retirada dos habitantes para que os bombeiros pudessem escoar a água.

Esta situação não provocou vítimas nem desalojados.

O mau tempo vai continuar na segunda-feira e a chuva não vai dar descanso. É esperado que o sol regresse na terça-feira. Mas não deverá ser por muito tempo.