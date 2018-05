O mês de abril em Portugal continental foi o 4.º ano mais chuvoso dos últimos 18 anos, mantendo-se todo o território sem seca meteorológica, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponível esta terça-feira, o mês de abril foi muito chuvoso e normal em relação à temperatura do ar, tendo sido o mais chuvoso desde 2000 e o 14.º desde 1931.

O IPMA adianta que o valor médio da temperatura média do ar em abril foi de 13,22 graus Celsius, muito próximo do normal.

“O valor médio da temperatura máxima do ar foi superior ao normal e o da mínima inferior ao normal, sendo o 4.º valor mais baixo desde 2000", é referido.

Segundo com o índice meteorológico de seca do IPMA, a 30 de abril continuava a não existir seca meteorológica em Portugal continental.

Os dados do IPMA indicam que 36,3% do território na classe de chuva severa, 47,1% na classe de chuva moderada e 16,6% na classe de chuva fraca.

No final do mês de março (que foi extremamente chuvoso e muito frio), Portugal continental já não se encontrava em seca meteorológica devido à ocorrência de valores elevados da quantidade de precipitação.

A 31 de março, 2% do território estava na classe de chuva severa, 36 % na classe de chuva moderada, 52 % na classe de chuva fraca e 10 % na classe normal.

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre “chuva extrema” e “seca extrema”.