Uma ambulância dos Bombeiros Flavienses com doentes para hemodiálise ardeu por completo hoje na A24, perto de Vidago (Vila Real), ao quilómetro 29, no sentido norte/sul, mas não há registo de feridos, disseram fontes policiais.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Vila Real adiantou que o alerta foi dado pelas 13:30 e que no local estiveram os bombeiros de Vidago, Flavienses e da Saudação Pública de Chaves.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Vila Real adiantou à Lusa que a ambulância, que “ardeu na totalidade”, transportava vários doentes que iam fazer hemodiálise ao Hospital de Vila Real e que nenhum ficou ferido.

A viatura em chamas provocou corte parcial das duas vias num local com três vias, mas pelas 15:40, as três vias já estavam com o trânsito normalizado, acrescentou a mesma fonte da GNR.