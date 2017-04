Um salmão com 13 quilos de peso e um metro de comprimento, caso raro no rio Minho, foi capturado em Vila Nova de Cerveira, por dois pescadores locais.

Em comunicado, a Câmara Municipal salienta tratar-se de "um caso raro pelo peso e pela dimensão", relembrando que outrora o rio era fértil em exemplares semelhantes.

De acordo com os registos históricos, nas décadas de 60 e 70 era normal capturarem-se salmões no rio Minho com cerca de 20 quilos. No entanto, e apesar dos poucos indicadores relativos aos últimos anos, estima-se que estes casos são muito raros, sendo a dimensão mais comum entre os quatro e oito quilos", sustenta a Câmara de Cerveira, município do distrito de Viana do Castelo.