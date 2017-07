Há no mercado, à venda, pulseiras e pensos repelentes de mosquitos com certificado falso. São produtos do fabricante Henan Hexin Hengda.

O Infarmed recomenda a não utilização dos mesmo, porque foi detetado no mercado europeu a existência de certificado CE falso.

Numa nota publicada no seu site, a Autoridade Nacional do Medicamento recorda que, apesar de não identificado em Portugal registos deste fabricante, o facto de haver livre circulação de produtos, podem ser adquiridos noutros países.

“A existência destes produtos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed”, pede a autoridade do medicamento.