O diretor clínico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE), que se demitiu juntamente com mais 51 diretores e chefes de equipa, garantiu hoje à Lusa que se vão manter em funções até serem substituídos pela tutela.

“Vamos manter-nos em funções até haver uma resposta por parte da tutela [substituição], ninguém está a pensar largar o hospital ou o Serviço Nacional de Saúde”, disse José Pedro Moreira.

Contrariando o que o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, avançou segunda-feira à Lusa de que os profissionais demissionários abandonariam funções a 06 de outubro se o Governo não desse nenhum “sinal positivo”, o diretor clínico vincou que “nunca se falou” numa data concreta.

Contactado pela Lusa, Miguel Guimarães reafirmou que a informação do prazo de um mês lhe foi “transmitida pelo diretor clínico”.

Na segunda-feira, o bastonário dos Médicos tinha referido que o diretor clínico do Hospital de Gaia afirmou que ele e os 51 chefes de equipa do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho abandonam funções a 6 de outubro se o Governo não der nenhum “sinal positivo”.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta terça-feira que o compromisso do Governo com a saúde “não é de palavras, é real”, afirmando que não dialoga com o bastonário da Ordem dos Médicos, mas com os portugueses.