Militares da GNR detiveram esta quinta-feira, em Celorico da Beira, no distrito da Guarda, "um homem, de 54 anos, por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas".

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que teve início em outubro de 2017, em que o suspeito insidia as vendas junto a estabelecimentos de ensino, tendo culminado no cumprimento seis buscas, três domiciliárias e três em veículos", refere o comunicado da GNR enviado à TVI24.