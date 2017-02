Ondas repentinas de 13 metros deixaram um rasto de destruição ontem na ilha do Pico, nos Açores. O Instituto do Mar e da Atmosfera fala numa situação "invulgar" e inesperada, uma vez que as previsões apontavam para ondulação apenas até aos seis metros de altura.

Um dos alvos da fúria do mar foi o Cella Bar, galardoado pelo site de arquitetura mais famoso do mundo com o prémio "Edifício do Ano 2016".

Além do edifício, atingido pela força das ondas e rochas arrastadas pelo mar, que causaram estragos no interior e no exterior, a forte agitação marítima provocou também danos no Museu de Cachalotes e Lulas e ainda no molhe de proteção do porto da Madalena, que foi encerrado à navegação.

O agravamento repentino do estado do mar aconteceu entre o meio-dia e meia e a uma e meia da tarde. Só depois disso, o grupo central dos Açores foi colocado sob aviso amarelo, um aviso de agitação marítima que esteve em vigor até hoje às seis da manhã.

“O bloco da muralha do porto, de grande dimensões, desprendeu-se e caiu na zona molhada do Porto da Madalena, no extremo sul do molhe norte (cais comercial), diminuindo a sonda reduzida disponível. Toda a navegação deve proceder com cautela e dar o necessário resguardo à zona descrita”, refere em comunicado o capitão Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo, ilhas do grupo central do arquipélago.

Rafael da Silva explicou à agência Lusa que "naquela zona junto ao cais comercial as embarcações têm que ter cautela porque a altura de água disponível é menor devido ao desprendimento do bloco da muralha do porto".

Num outro edital o capitão do porto da Horta, no Faial, determina, ainda, em face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, o fecho do porto da Madalena do Pico a embarcações com menos de 9 metros de comprimento.

O secretário dos Transportes e Obras Públicas dos Açores disse segunda-feira à Lusa que a forte ondulação registada na Madalena, ilha do Pico, provocou danos no molhe de proteção do porto, mas remeteu a quantificação dos prejuízos para depois de uma avaliação, acrescentando que os danos visíveis são “no muro de cortina na cabeça do molhe, com o derrube de três módulos”.

Vítor Fraga reúne esta terça-feira, pelas 13:30 locais (mais uma hora em Lisboa) com o conselho de administração da Portos dos Açores, na Madalena, ilha do Pico.

Além do porto, verificaram-se também galgamentos na zona do ramal da Areia Larga, o que levou à interdição da via.