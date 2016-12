Um ferido grave foi registado hoje na sequência de um despiste de moto 4 no lugar de Petimão, freguesia de Alvite, Cabeceiras de Basto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga.

O alerta do despiste de moto 4 foi dado pelas 15:14 no lugar de Petimão e o “ferido grave foi transportado para o Hospital de Braga” pelos bombeiros de Cabeceiras de basto que se deslocaram ao local do acidente, adiantou a mesma fonte do CDOS de Braga.

A Lusa contactou fonte do Hospital de Braga para saber o estado de saúde do ferido grave, mas não foi possível até ao momento.