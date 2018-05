Uma colisão entre um autocarro e um veículo ligeiro em Guifões, concelho de Matosinhos, provocou sexta-feira à tarde seis feridos, um deles com gravidade, avançou à agência Lusa o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto e Bombeiros de Leixões.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto, adiantou que três dos seis feridos foram levados para o Hospital de São João do Porto e os restantes três feridos foram transportados para a unidade hospitalar Pedro Hispano (Matosinhos).

O alerta da colisão entre o autocarro da Resende e a viatura de ligeiros, que ocorreu perto da igreja de Guifões, uma freguesia de Matosinhos, foi dado às 17:25 e os feridos estão a ser assistidos no local pelos Bombeiros de Matosinhos/Leça e pelos Bombeiros de Leixões, adiantou fonte do CDOS do Porto.

No local esteve uma equipa do INEM, uma ambulância dos Bombeiros de Leixões e outra de Matosinhos/Leça, assim como um carro de desencarceramento de Leixões.