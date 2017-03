Um trabalhador de uma serralharia localizada na freguesia de Tebosa, no concelho de Braga, morreu esta quinta-feira depois de ter sido atingido por uma máquina, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga.

O alerta do acidente de trabalho na serralharia “O Feliz” foi registado pelas 10:48 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, Bombeiros Voluntários de Braga, uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica e elementos da GNR e uma equipa de psicólogos.

Segundo o CDOS de Braga, a vítima foi “atingida por uma máquina” enquanto trabalhava.