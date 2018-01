O Conselho Superior da Magistratura defende que, apesar dos casos se referirem a uma "época recuada, há cerca de 20 anos", é importante averiguar o que se passou.

Numa nota enviada à TVI, relativa à sindicância da atuação dos juízes nos processos sobre as adoções da IURD - na sequência da investigação da TVI - e assinada pelo vice-presidente do Conselho, podem destacar-se três pontos chave:

1- Não obstante a mudança de legislação, entretanto ocorrida, a análise dos casos e dos procedimentos revela-se da maior importância

2- Isto para avaliar a génese de tais situações e, por outro lado, se as mesmas se encontram ultrapassadas no âmbito da legislação atual,

3- Sendo certo que os tribunais não podem alhear-se de todo o percurso procedimental que, em outras instituições, antecede as decisões judiciais.

Esta sexta-feira, Ministério Público admitiu responsabilizar magistrados, no caso das alegadas adoções ilegais relacionadas com a IURD, e promete levar a investigação até às ultimas consequências. A instituição também confirmou que, à altura dos factos, a atual Procuradora-Geral da República era coordenadora dos magistrados do Ministério Público, no tribunal de Família e de Menores de Lisboa.

A Procuradoria-Geral da República já tinha informado que o trabalho das jornalistas da TVI, Alexandra Borges e Judite França, deu origem a um inquérito-crime e a outro inquérito interno, que pretende averiguar o que aconteceu realmente e quais foram os procedimentos do Ministério Público tomados naquela altura.