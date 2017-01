O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou ter desmantelado, na sexta-feira, um casino ilegal na zona industrial de Varziela, concelho de Vila do Conde, no âmbito de um inquérito por prática de jogo ilegal e lenocínio.

Em comunicado, a GNR refere que, no âmbito da operação, foram realizadas cinco buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido constituída arguida uma mulher de 52 anos, de nacionalidade estrangeira, por prática de jogo ilegal, lenocínio e auxílio à emigração ilegal.

A GNR dá também conta da apreensão de 6.320 euros, uma máquina de contar notas, 14 mesas de jogo e uma arma de ar comprimido.

“Foram ainda identificados 22 cidadãos, cinco dos quais em flagrante delito a jogar jogos de fortuna ou azar e três em situação ilegal no território nacional, sendo dois notificados para comparecerem nos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o outro para extradição do território nacional”, acrescenta.

Nesta ação, a GNR contou com o apoio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade Tributária e da Inspeção Geral de Jogos.