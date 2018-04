Em Fernão Ferro, Seixal, distrito de Setúbal, dezenas de famílias vivem ilegalmentre na área de servidão militar. São vizinhos do Depósito de Munições Nato de Lisboa, onde o manuseamento frequente de explosivos deixa as pessoas numa situação classificada como de "risco bastante elevado". Para a Marinha, a fixação de populares naquela zona, através da construção de várias moradias, é um problema que se "arrastou muito no tempo": das arrecadações para apoio à agricultura começaram a surgir aumentos. Já a associação de moradores aponta "falhas graves na fiscalização" e "vendas enganosas e baratas" como os principais motivos para a construção ilegal. Apesar do perigo que correm e de viverem de “furos” e “puxadas de eletricidade”, quem ali mora recusa sair