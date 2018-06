Carlos Cruz, condenado a sete anos de prisão no processo Casa Pia, venceu um dos recursos interpostos no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), segundo decisão conhecida nesta terça-feira.

Para o TEDH, houve uma violação do artigo 6, n.º 1 e 3, alínea d, no que respeita à admissão de prova em julgamento para sua defesa.

Carlos Cruz fez três requerimentos para o Tribunal de Recurso de Lisboa [Relação] para admissão de certas provas a seu favor. Ele também requereu que certas pessoas fossem ouvidas, argumentando que as provas em causa constituíam prova de que as referidas pessoas teriam mentido durante o julgamento", indica o TEDH na sua decisão.

A decisão, por quatro votos a favor e três contra, é relativa à recusa do Tribunal da Relação de Lisboa em admitir provas a favor de Carlos Cruz em sede de recurso.

Para o tribunal europeu, a Relação de Lisboa "indeferiu os três requerimentos em questão, alegando que não podia admitir prova que não tinha sido analisada pelo Tribunal de Primeira Instância e na qual, consequentemente, o seu julgamento não foi baseado".

O TEDH concluiu que o tribunal de recurso [Relação] foi confrontado com provas que poderiam lançar a dúvida durante o julgamento e que o tribunal poderia ter beneficiado da análise de novas versões dos factos. O tribunal de recurso privou o requerente da análise das declarações que tinham sido revogadas relativamente a determinados atos, privando-o assim de um julgamento justo. O tribunal concluiu que os direitos de defesa de Carlos Cruz foram reduzidos de uma forma incompatível com os requisitos de um julgamento justo. Houve, portanto, uma violação do artigo 6.º, n.º 1 e 3, alínea d), em relação a Carlos Cruz."

Em relação aos restantes arguidos do processo Casa Pia, que também apresentaram recurso junto desta instância - Manuel Abrantes, Jorge Ritto e Ferreira Diniz - o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não deu razão às queixas apresentadas.

Esta deliberação surge mais de sete anos depois de Carlos Cruz ter sido condenado por abuso sexual de menores no âmbito do processo Casa Pia.

Carlos Cruz cumpriu dois terços da pena de seis anos de cadeia e saiu em liberdade em julho de 2016.