O cartão de cidadão, a carta de condução e o passaporte vão poder ser obtidos, em simultâneo, nas conservatórias de registo civil de todo o país até ao fim de junho.

De acordo com o Ministério da Justiça, o tratamento dos três documentos, no mesmo local, começará a ser feito em já em abril, enquanto experiência-piloto, nas conservatórias de Lisboa e de Lamego.

A medida, enquadrada no Programa Simplex, que visa simplificar e modernizar os serviços públicos, não acarretará mais nem menos custos para os cidadãos, na hora de pagar os documentos.

Para a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, trata-se de proporcionar "uma vida mais facilitada" às pessoas, facultando-lhes vários serviços no mesmo balcão de atendimento.

Francisca Van Dunem falava aos jornalistas, em Lisboa, depois de ter encerrado uma sessão sobre o plano de modernização da Justiça, o "Justiça +Próxima", no âmbito do ciclo de debates do Programa Nacional de Reformas.