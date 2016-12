Quem tirar a carta de condução vai ter de aprender primeiros socorros. Esta é uma das 106 medidas incluídas no novo Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE2020) que se encontra em consulta pública até ao dia 8 de janeiro.

No entanto e segundo avança o jornal Público, são já várias as associações do setor que criticam o documento por não definir qualquer data para a realização das iniciativas nem onde se vai buscar o dinheiro para pôr em prática o que está no papel.

Do rol de medidas consta, também, a introdução de ações de formação para quem revalida a carta aos 65 anos é outra das iniciativas do plano (veja aqui em que consiste).

Ainda há mais novidades, como o incentivo à colocação nos carros do sistema eCall, que avisa os serviços de emergência em caso de acidente rodoviário, com as coordenadas do local onde se encontra a viatura. A partir de abril de 2018 todos os carros novos vendidos na União Europeia serão obrigados a ter o eCall, que vai funcionar a partir do número 112.

Depois, vêm também aí inibidores de condução - os alcohol locks - , que obrigam o condutor a medir a taxa de álcool no sangue antes de iniciar a marcha. Caso o resultado seja superior ao limite previsto na lei, de uma taxa igual ou superior 0,5 gr/l, o mecanismo bloqueia o carro. Na Suécia e noutros países já é um dispositivo utilizado atualmente.

Algo semelhante está em vista para os telemóveis, com um equipamento que indique quando é que o aparelho foi usado por condutores que tenham estado envolvidos em acidentes.

Quem se desloca em veículos sem motor poderá preparar-se, à partida, para algumas mudanças. Está em estudo a obrigatoriedade de quem se desloca de bicicleta ter de usar capacete.