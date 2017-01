O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) considerou esta segunda-feira “inadmissível” que polícias da Divisão de Investigação Criminal do Porto tenham de utilizar carros próprios ou transportes públicos em serviço, devido à “escassez” de viaturas policiais.

Em declarações à Lusa, Paulo Rodrigues acrescentou que há mesmo registo de casos em que as diligências tiveram de ser adiadas, por falta de viaturas disponíveis.

“É uma situação inadmissível”, referiu.

Para Paulo Rodrigues, a solução passa pela “afetação específica” das viaturas às várias divisões da PSP.

“Quando há entrega de viaturas, deve ficar desde logo bem claro quantas são para a divisão x e quantas são para a divisão y. Da forma generalizada como as entregas têm vindo a ser feitas aos comandos, situações como a da Divisão de Investigação Criminal do Porto hão de com certeza repetir-se”, disse.