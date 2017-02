A Segurança Social pretende aumentar a capacidade de resposta junto de cidadãos e empresas, através de um “Plano Estratégico de Atendimento” (PEA) que inclui mais trabalhadores e reforço nos contactos presenciais, telefónicos e na Internet.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o Instituto da Segurança Social explica que o PEA tem como objectivo melhorar a qualidade do relacionamento da Segurança Social com cidadãos e empresas, mas também criar melhores condições de trabalho para os colaboradores desse atendimento.

Ao longo deste ano, as ações do PEA incluem, por exemplo, na área do atendimento presencial, o alargamento do atendimento por marcação (atualmente há 110 serviços que o fazem) e o alargamento da aplicação SIGA (que permite ao utente tirar senhas por telefone e controlar o número de pessoas que tem à frente).

Será também promovido o atendimento temático especializado (com especialistas em determinados assuntos como prestações ou contribuições) e o atendimento diferido (entrega de documentos em envelopes próprios em caixas de entrega que são depois recolhidos e tratados).

Segundo o comunicado haverá também um reforço de recursos humanos, com mais 50 trabalhadores a juntarem-se aos 1.240 que já trabalham na área do atendimento presencial, especialmente para o atendimento temático especializado e para alargar os atendimentos por marcação.

Na área do atendimento telefónico vai estar em funcionamento este ano um novo “contact center”, que permite assegurar a receção e tratamento de 12.000 contactos telefónicos diários. A linha telefónica da Segurança Social (300502502, que funciona nos dias úteis) garante atualmente 1,6 milhões de atendimentos por ano, podendo chegar depois aos três milhões.

Ainda de acordo com o documento, o PEA vai promover a Segurança Social Direta, ou seja o tratamento de questões através da Internet, com mais informações na página da Segurança Social.

O Instituto da Segurança Social, segundo o comunicado, assegura mais de 29 milhões de atendimentos por ano, através dos seus três canais de atendimento: Presencial (38%), Telefónico (6%) e o eletrónico (55%).