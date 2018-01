Centenas de jovens médicos especialistas aguardam há mais de um ano o lançamento de concursos para a sua contratação. A denúncia é da Ordem dos Médicos (OM), numa altura em que a falta de condições nas urgências está a levar dezenas de profissionais a pedir a exclusão de responsabilidade disciplinar.

É incompreensível que, sabendo-se da chegada do inverno e do pico da gripe, nada tenha sido feito para abrir concursos públicos para as várias centenas de jovens especialistas hospitalares e de saúde pública que concluíram o internato em abril e em outubro de 2017, contrariamente ao que tem acontecido ao longo dos anos. Não se entende por que motivo não se abrem vagas na carreira médica para os especialistas que já tem ao seu dispor", condena a Ordem, em comunicado enviado à TVI, nesta quarta-feira.