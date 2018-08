Um cão desaparecido há uma semana foi resgatado, na terça-feira, pela GNR, que o encontrou num poço em Trouxemil, Coimbra.

Durante uma ação de patrulhamento para prevenção de incêndios, os militares ouviram o animal a ladrar, tendo dado com este caído num poço, com cerca de três metros de profundidade e sem água, descreveram as autoridades.

"O cão encontrava-se fatigado e assustado por não conseguir sair pelos próprios meios, tendo sido retirado do poço de imediato pelos militares", indica a GNR em comunicado.

O cão foi entregue ao seu dono, livre de perigo.