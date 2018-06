Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, uma com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros em Cantanhede, no distrito de Coimbra, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o INEM, o alerta para o acidente, que ocorreu na localidade de Cantanhede junto à rotunda do Intermarché, foi dado às 07:26.

No acidente, uma pessoa morreu, uma mulher de 36 anos sofreu ferimentos graves e um homem de 61 ferimentos ligeiros.

Os feridos foram transportados aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

As vítimas foram assistidas no local por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos HUC, Bombeiros de Cantanhede e uma ambulância do INEM e a GNR.

ÀS 11:04 estavam no local, 20 operacionais, apoiados por cinco veículos.