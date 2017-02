O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de varzim, Aires Pereira, anunciou esta quarta-feira que formalizou uma candidatura para que a cidade integre a rede de cidades criativas da UNESCO, na vertente literatura.

“A Póvoa formalizou a sua pretensão de aderir à rede de cidades criativas reconhecidas pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mais conhecida pela sigla em inglês]” , afirmou Aires Pereira, na cerimónia de anúncio do prémio literário Casino da Póvoa da 18ª edição do festival literário Correntes d’Escritas.

De acordo com o autarca, a cidade quer ser reconhecida e valorizada, assumindo-se como “a cidade do livro”.

“Este festival literário não é um evento desgarrado, é um projeto cultural em que a comunidade se revê”, acrescentou o autarca.

Também presente nesta cerimónia, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, considerou a pretensão da Póvoa “justa e merecida”.

“Óbidos também o é [Cidade Criativa da Literatura]”, lembrou, considerando que o formato do festival literário da Póvoa de Varzim é, contudo, diferente, designadamente por ter “a participação popular”.

No discurso que proferiu, o presidente da Câmara da Póvoa disse que “o valor da palavra se degradou”, criticando que se viva atualmente “numa sociedade pós-tudo”.

“Em boa verdade, não se sabe para onde caminha [a sociedade]. Resta-nos a esperança que este tempo se canse e que, cansado de ser pós-isto e pós-aquilo, seja tempo com menos pressa (…), que nos devolva o direito ao ócio, que possibilite a reflexão e que nos recoloque no caminho do reencontro com a palavra e a leitura”, disse.