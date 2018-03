Cientistas identificaram marcadores biológicos de um tipo agressivo de cancro do pulmão, que podem vir a ser detetados numa análise ao sangue e ajudar a diagnosticar precocemente a doença, revela um estudo publicado hoje na revista Cell Metabolism.

Investigadores do Instituto Walter e Eliza Hall e da Universidade de Melbourne, na Austrália, debruçaram-se sobre um tipo de cancro que aparece em qualquer glândula do corpo, o adenocarcinoma, mas que representa metade dos cancros do pulmão. É comummente diagnosticado em pessoas que não fumam.

Este cancro é muito agressivo e resistente a tratamentos convencionais, como quimioterapia e radioterapia, e tem um mau prognóstico, pelo que novas terapêuticas são necessárias.

A equipa de cientistas usou modelos pré-clínicos para mostrar pela primeira vez que os adenocarcinomas do pulmão têm 'marcadores' que respondem também a imunoterapias que estão a ser utilizadas no tratamento de outros cancros.

Segundo a investigação, as imunoterapias em causa (anti-PD-1 e anti-CTLA-4) foram eficazes a combater os tumores e a regredir este tipo de cancro do pulmão.

As assinaturas moleculares únicas encontradas no sangue poderiam ser uma ferramenta para identificar doentes que poderiam responder a imunoterapias ou mesmo a um teste de deteção precoce destes cancros".

Kate Sutherland, especialista em cancro no Instituto Walter e Eliza Hall, é uma das coautoras do estudo, citada num comunicado da instituição.

O estudo focou-se no papel de duas vias de sinalização celular - KEAP1/NRF2 e PI3K - que estão envolvidas no adenocarcinoma do pulmão humano e concluiu que a sinalização interminável causada por mutações nestas vias levou ao desenvolvimento deste cancro.

Num próximo passo, a equipa de cientistas vai testar as conclusões em humanos a partir da análise de amostras de tumores de doentes com adenocarcinoma do pulmão.