Carla Andrino partilhou, no domingo, uma fotografia onde surge de cabeça rapada. A lutar contra um cancro da mama, a atriz mostrou que mantém a coragem e o otimismo enquanto se submete aos agressivos tratamentos.

Também a filha da atriz, a apresentadora da TVI Marta Andrino, publicou uma fotografia com a mãe já de cabelo rapado. Na legenda, Marta afirma que a mãe, está "a mais bonita" de cabelo rapado.

A mais bonita ❤🙏🏼 AMO-TE TANTO #amelhormãedomundo #correntepositiva

A atriz da TVI anunciou em janeiro que lutava contra um cancro da mama há três meses, acrescentando que decidiu partilhar a notícia "para evitar sensasionalismos".

Carla Andrino é uma das caras mais conhecidas e queridas do público português pelas várias participações em séries e novelas nacionais.

Na TVI, a atriz participou no programa “Casamento de Sonho” (2008) como madrinha e também no programa "A tua cara não me é estranha".

Na ficção, o currículo de Carla Andrino é longo. Deu corpo a Lúcia Franco na novela “A Outra”, de 2008, uma nova-rica que tinha ganho o Euromilhões. E a novela “Doce Tentação” interpretou Maria Manuela de Telles Britto, uma personagem recheada de humor e expressões que ficaram na memória de todos, entre tantas outras.