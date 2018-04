Uma mulher ficou em estado grave na sequência do atropelamento de que foi vítima, esta segunda-feira, no lugar de Aldeia Nova, freguesia de Venade, em Caminha.

Fonte do comando territorial da GNR de Viana do Castelo disse à agência Lusa que a mulher, "de 49 anos, ficou debaixo da própria viatura quando apanhava maias".

Esqueceu-se de travar o carro e quando viu que este se deslocava tentou pará-lo, tendo ficado debaixo da viatura", esclareceu a mesma fonte.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "a mulher ficou encarcerada, por baixo da viatura que a atropelou".

A mesma fonte adiantou que a vítima foi conduzida ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e ao local compareceram quatro viaturas e 11 operacionais dos bombeiros voluntários de Caminha, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a GNR.