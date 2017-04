A Câmara do Porto limpa mensalmente 14 mil metros de fachadas alvo de atos vandalismo. O fenómeno “existe” e é “muito grande” na cidade.

O fenómeno do vandalismo na cidade do Porto existe, não é menor, ou seja, é algo que tem a sua importância e que tem vindo a ser acompanhado pela câmara e pelas autoridades. Existe bastante vandalismo, temos tido problemas nalguns jardins da cidade, nomeadamente com equipamentos municipais, com parques infantis, com estátuas, etc.”.