O ano de 2016 ficou marcado, em Lisboa, pelo arranque ou continuação de obras camarárias em vários espaços públicos da cidade, consideradas indispensáveis, apesar dos transtornos que causam aos munícipes em aspetos como a mobilidade pedonal e rodoviária.

A mais emblemáticas das obras, a requalificação da Segunda Circular, não avançou. O concurso público aberto pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) foi anulado. Foram detetados eventuais conflitos de interesses por parte de um projetista e a autarquia abriu um inquérito.

Para memória futura ficam as imagens do projeto divulgadas pela autarquia.

Segunda Circular

Quando vai avançar o projeto, ou sequer se vai avançar, não se sabe. Em resposta à Lusa a CML apenas diz que no âmbito do interrogatório interno, "decorre já a tramitação relativa ao processo de constituição da respetiva comissão de inquérito".

Relativamente às obras que já arrancaram, as de maior impacto são no centro da cidade.

Na frente ribeirinha, as obras no Corpo Santo e no Cais do Sodré começaram em novembro de 2015, visando mais espaços verdes e mais espaço para os peões, assim como o reordenamento do estacionamento e dos transportes públicos.

Cais do Sodré

Segundo a autarquia a obra está a decorrer "dentro dos prazos previstos". Mas o mesmo não acontece no Campo das Cebolas, onde a intervenção iniciada em outubro de 2015 para construir um parque de estacionamento subterrâneo e zonas de estadia na superfície está condicionada pelos achados arqueológicos.

Campo das Cebolas

Nas ruas do Arsenal e da Alfândega a intervenção, iniciada no verão passado, é mais simples e prevê o reperfilamento da via e dos passeios. Todos estes trabalhos estarão concluídos "até final do primeiro semestre de 2017", avança a autarquia.

Será também a meio de 2017 que deve terminar a intervenção iniciada em maio passado no Eixo Central (Picoas e Saldanha), para onde se projeta o alargamento dos passeios e a criação de zonas verdes, no âmbito do programa "Uma praça em cada bairro".

Saldanha

Ao abrigo deste programa estão também a decorrer intervenções nos largos de Santos e da Graça, que visam igualmente passeios maiores e mais áreas de estadia, além de mais árvores e melhor iluminação. Deverão terminar "durante o primeiro trimestre de 2017", estima o município.

Ainda no âmbito do programa "Uma praça em cada bairro", está previsto que arranque "em breve" a construção de um parque de estacionamento subterrâneo em frente ao Jardim Zoológico, na Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios).

Sete Rios

Em curso está também o programa “Pavimentar”, que já possibilitou a repavimentação de "80 quilómetros viários, o que corresponde a 216 arruamentos concluídos", realça a autarquia, adiantando que estão outras 17 ruas em execução.

Confrontada com a contestação dos munícipes à profusão simultânea de trabalhos, a Câmara diz estar "consciente de que a execução das obras em espaço público acarreta transtornos no dia-a-dia das pessoas, nomeadamente ao nível da mobilidade pedonal e viária".