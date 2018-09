A IKEA está a pedir a devolução de um candeeiro de teto CALYPSO comprado depois de 1 de agosto de 2016, devido a problemas de segurança reportados.

O candeeiro continua à venda estando, por isso, apenas em causa o lote com os números de série 1625 a 1744, inclusive.

A queda da cúpula de vidro foi um dos problemas reportados, assume a IKEA.

A empresa explica ainda no seu site como os clientes podem confirmar o número de série (que pode ver na galeria de fotos associada) e que está inscrito no interior do candeeiro.