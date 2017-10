O sol vai continuar a brilhar este domingo em todo o território de Portugal continental, com céu geralmente limpo, vento moderado a forte nas terras altas e uma pequena descida de temperatura.

No que diz respeito às temperaturas, as máximas devem rondar os 20 graus celsius na Guarda, 26 no Porto, 27 em Lisboa e 30 em Santarém. Já as temperaturas mínimas registam uma descida que vai variar entre 5 graus em Bragança e os 17 em Portalegre.Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, as temperaturas vão oscilar entre os 17 graus de mínima e os 27 graus de máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão meteorológica é quase idêntica para os próximos dois dias, sendo que na capital a chuva só deve chegar lá para quinta ou sexta-feira. O mesmo para a cidade do Porto, embora com o céu a ficar mais nublado já na terça-feira e a temperatura máxima a não subir acima dos 24 graus.

Em relação ao resto do continente, a previsão do IPMA aponta para que a chuva só chegue à maioria dos distritos na próxima sexta-feira ou sábado.

Sete concelhos em risco máximo de incêndio

Sete concelhos dos distritos de Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro, apresentam hoje risco máximo de incêndio, indica o IPMA.

De acordo com o IPMA, os concelhos com maior risco de incêndio para o dia de hoje são os de Alcoutim, Castro Marim e Tavira (Faro), Gavião e Marvão (Portalegre), Penamacor (Castelo Branco) e Sabugal (Guarda).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Lisboa, Leiria, Coimbra e Setúbal em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o ‘reduzido’ e o ‘máximo’.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.