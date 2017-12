O ministro da Administração Interna admitiu hoje que se verificou um crescimento de assaltos a multibancos ao longo do ano, pelo que foram tomadas medidas e “a resposta está a ser dada”, a tempo do período crítico do Natal.

“Nós verificámos um crescimento desse fenómeno ao longo do ano, nos primeiros nove meses do ano, e por isso estabelecemos um mecanismo de coordenação entre as forças e serviços de segurança, e adotámos já, para começarem a funcionar neste período de Natal, que é a altura em que esses meios de pagamento são mais utilizados, um conjunto de medidas de prevenção em articulação com a Associação Portuguesa de Bancos e a Sociedade Interbancária de Serviços” (SIBS), afirmou Eduardo Cabrita.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, onde participará num Conselho de Ministros dos Assuntos Internos da União Europeia, o ministro, questionado sobre se ficou mais preocupado nas últimas 24 horas – após ter sido noticiado que a caixa multibanco situada no prédio onde reside, em Lisboa, foi assaltada na madrugada de segunda-feira com recurso a explosivos, naquele que terá sido o 152º assalto do ano -, reforçou que as medidas já foram tomadas, esperando-se agora que se revelem eficazes.