A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter assaltado uma agência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, em Lagos, na passada sexta-feira, de onde levou aproximadamente 1.300 euros, foi anunciado, nesta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ adiantou que o homem, de 58 anos e suspeito de um crime de roubo qualificado, ameaçou a funcionária da dependência bancária "com a réplica de uma pistola", intimando-a a entregar-lhe uma quantia superior a 1.000 euros.

"No âmbito das diligências de investigação que levaram à detenção do arguido, foram recuperados cerca de 600 euros e a pistola utilizada", lê-se no comunicado hoje divulgado por aquela força policial.

O detido, que possui antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação de eventuais medidas de coação, conclui a PJ.

O homem assaltou a agência bancária à hora do almoço, na passada sexta-feira, tendo depois fugido a pé.