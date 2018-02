A GNR recuperou, esta terça-feira, três cachorros abandonados em caixas de cartão, em Mangualde.

Em comunicado, a GNR esclarce que “durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No mesmo dia, receberam uma denúncia que dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada”.

Os animais foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para serem vistos por um médico-veterinário.

A situação foi ainda encaminhada para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática do crime de abandono.