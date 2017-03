Um incêndio deflagrou esta quarta-feira à noite no no Estabelecimento Prisional de Coimbra, confirmou fonte do CDOS de Coimbra à TVI.

O fogo ficou confinado a uma cela e não há registo de vítimas.

O alerta foi dado às 20:55. Fonte do CDOS disse que, às 22:00, o fogo já estava extinto, estando os bombeiros a fazer operações de ventilação.

No local, estiveram 37 bombeiros, apoiados por 11 veículos.