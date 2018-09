O corpo do turista checo que estava desaparecido no mar de São Jorge, no norte da ilha da Madeira, foi encontrado esta manhã pelas equipas de busca, informou o Comando da Zona Marítima do arquipélago.

"A embarcação do Sanas [Associação de Socorro a Náufragos] detetou algo que parecia ser um corpo, pouco depois das 08:00 horas, logo que foram retomadas as buscas, e depois confirmou-se que era o corpo do turista", disse à agência Lusa o comandante Silva Pereira.

O responsável explicou que o corpo se encontrava junto à costa, mas que o resgate demorou cerca de duas horas, devido à intensidade da rebentação.

As operações de busca tiveram início na sexta-feira, cerca das 14 horas, na sequência de um alerta dado por populares que terão avistado o turista em dificuldade e, depois, deixaram de o ver. Os dois amigos que o acompanhavam também alertaram, entretanto, as autoridades.

O Comando da Zona Marítima da Madeira indicou que o turista checo "escorregou na ponta de São Jorge e foi depois arrastado pelo mar, tendo as pessoas presentes no local deixado de o avistar".

Nas buscas, estiveram envolvidas uma embarcação do SANAS, uma mota de água da capitania do Funchal e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.