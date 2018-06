A Câmara Municipal de Oeiras, presidida por Isaltino Morais, foi alvo de buscas nesta quarta-feira, por suspeita dos crimes de tráfico de influência, corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio e abuso de poder.

As buscas foram confirmadas pelo Ministério Público, concretamente pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, na sequência de uma investigação que está a ser dirigida pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Sintra, coadjuvado pela UNCC (Unidade Nacional de Combate à Corrupção) da Polícia Judiciária.

De acordo com o Ministério Público, foram cumpridos vários mandados de busca e "apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio electrónico necessários à produção de prova".

Não foram constituídos arguidos.

A procuradoria de Lisboa acrescenta, ainda, que o processo encontra-se em segredo de justiça.

A Câmara de Oeiras é presidida pelo independente Isaltino Morais, que voltou à liderança do município em 2017, após a gestão do executivo ter estado a cargo do também independente Paulo Vistas.