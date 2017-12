Quatro homens foram detidos este domingo, dos quais três por alegada posse de aves de espécies protegidas, no âmbito de uma operação de fiscalização realizada na feira de Braga, anunciou o comando da PSP local.

Em comunicado, a polícia refere que a operação visou o combate de venda de animais de espécies protegidas, tendo sido detetadas e apreendidas 80 aves, designadamente “pintassilgos carduellis, tentilhões montes fringilla, lugres carduellis spinus, melro tordos medula”.

Foram detidos dois homens por posse de parte das aves, um por posse de aves e por resistência e coação sob funcionário e ainda um quarto por resistência e coação sob funcionário”, esclarece a PSP.

As aves foram restituídas à liberdade, após cumprimento dos trâmites legais e por se encontrarem de boa saúde.

Esta operação, que decorreu de manhã, na feira que decorre semanalmente no mercado municipal, contou com elementos das Brigadas de Proteção Ambiental (BriPa) e técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).