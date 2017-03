O diretor da PJ de Braga afirmou que o homem detido na zona de Aveiro por alegado envolvimento no desaparecimento de uma menor de Ponte de Lima tem o perfil de “predador sexual” através da internet.

Tem um perfil típico de um predador sexual através da internet e das redes sociais”, disse à Lusa Gil Carvalho, diretor da Polícia Judiciária de Braga onde o suspeito se encontra detido.

O homem, de 24 anos, foi detido numa residência onde também se encontrava a menor e encontra-se indiciado pela prática de um crime de rapto agravado.

Mas podem estar em causa mais crimes", admitiu Gil Carvalho.

Segundo este responsável da PJ, o detido está já “identificado em meia dúzia” de outras situações análogas, “mas é muito provável que muitas outras possam ser identificadas”.

Gil Carvalho deixou o apelo aos pais e encarregados de educação para que estejam “muito atentos” à navegação dos filhos na Internet, aos ‘sites’ que eles acedem e às pessoas com quem comunicam nas redes sociais.

O detido vai ser apresentado no sábado no Tribunal de Viana do Castelo, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.