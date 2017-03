A mãe que se atirou com o filho ao rio Cávado foi condenada a 10 anos de prisão numa unidade de saúde mental não prisional.

O crime de que estava acusada, homicídio qualificado, foi desqualificado e passou a homicídio simples.

A mulher de 37 anos atirou-se ao rio, em junho do ano passado, em Barcelos, com o filho de 6 anos ao colo. A mulher foi resgatada da água, mas a criança acabou por morrer, tendo o corpo sido recuperado no dia seguinte.

Na origem desta atuação terão estado razões passionais, conjugadas com um quadro de profunda depressão.

Desde essa altura que a mulher está internada na Casa de Saúde do Bom Jesus, em Braga, vigiada por pulseira eletrónica.