Um homem, que "trabalhava num pequeno jardim, pertença de um condomínio" na Avenida Luís de Camões, em Miratejo, no concelho do Seixal foi mortalmente atropelado por um autocarro de passageiros das carreiras suburbanas dos Transportes Sul do Tejo (TST), na tarde desta quarta-feira.

Recebemos o alerta às 14:16", contou à TVI24 uma fonte autorizada dos bombeiros do Seixal, que acorreram ao local, referenciando ainda que a vítima era uma pessoa já de idade.

Os bombeiros, que deslocaram para o local "quatro viaturas e nove homens", usaram prontamente os seus meios próprios de desencarceramento para tentar libertar a vítima.

Tivemos o apoio de um reboque pesado de uma empresa que nos ajudou a levantar o autocarro", referiu fonte dos bombeiros à TVI24, acrescentando que, quando o homem foi retirado, "já estava a VMER do Hospital Garcia de Orta no local", tendo sido confirmado o óbito.

Ao que a TVI24 apurou, o corpo da vítima foi levado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As causas do aparente despiste do autocarro deverão ser apuradas após investigação das forças policiais. Contactadas pela TVI24 várias unidades da PSP do concelho onde se registou a ocorrência e do distrito de Setúbal, a melhor informação possível foi de que só dentro de uma ou duas horas haverá registo formal da ocorrência.