Um incêndio destruiu na manhã deste sábado uma habitação devoluta no centro histórico da Guarda e obrigou ao desalojamento de um morador de uma casa contígua, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, as chamas que destruíram a casa devoluta não atingiram diretamente a habitação anexa, mas um morador nesta teve de ser realojado, "não pelo fogo, mas pela água [utilizada no combate] e pelo muito fumo" que o incêndio gerou.

A mesma fonte adiantou que o realojamento do morador está a ser tratado pelo serviço municipal de Proteção Civil da Guarda.

No local, no combate às chamas, estiveram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda.