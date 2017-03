Uma mulher foi salva esta quinta-feira pelos bombeiros depois de ter caído num poço agrícola, em Fontelonga, aldeia de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

Segundo o comandante Noel Afonso, do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS), a mulher, com cerca de 70 anos, terá caído num poço de água numa propriedade agrícola e foram os vizinhos que se encontravam nas proximidades que alertaram as autoridades.

O CDOS registou o alerta às 12:14 e foram enviados para o local cinco viaturas e sete operacionais dos bombeiros e da GNR de Carrazeda de Ansiães que realizaram o resgate com sucesso, como indicou o comandante distrital.

Os bombeiros conseguiram retirar do poço a mulher com vida e encaminharam-na para o hospital de Bragança para ser observada “por precaução”, indicou ainda a fonte.