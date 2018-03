Um incêndio deflagrou na tarde de segunda-feira numa garagem de um prédio na "rua acima da marina de Vilamoura", em Loulé, Algarve, segundo informações obtidas pela TVI24 junto da GNR local. Dois carros foram destruídos pelo fogo, segudno o balanço final feito pelo Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Não há vítimas, não há feridos, mas apenas danos materiais", foi a primeira informação obtida pela TVI24 junto da GNR, que seria mais tarde confirmada pelo CDOS.

Fonte do CDOS disse à agência Lusa que quando as equipas de socorro chegaram ao local, encontraram o espaço tomado pelas chamas, no piso baixo de um edifício com restaurantes e escritórios em cima.

O fogo foi rapidamente dominado, sem que houvesse qualquer vítima” e “não houve nem necessidade de evacuar” os restantes pisos, destacou o CDOS.

Houve dois carros atingidos, que ficaram destruídos, mas o fogo já se encontra extinto e os trabalhos estão agora na fase de rescaldo e ventilação do espaço”, disse a mesma fonte, cerca das 18:30.

O fogo deflagrou numa garagem na rua do Clube Náutico, em Vilamoura, tendo sido combatido por bombeiros de oito corporações algarvias.

De acordo com a página na internet do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16:27.

O fogo na garagem mobilizou 41 operacionais e 15 veículos. O sinistro, às 18:22, era dado como estando em conclusão.