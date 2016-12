O protocolo assinado esta quinta-feira pela Câmara de Lisboa com corporações de bombeiros voluntários da cidade prevê um reforço de seis ambulâncias para situações de socorro em 2017.

Queremos aumentar o tipo de resposta, porque também temos em consideração os novos reptos demográficos que temos na cidade e, portanto, não podemos estar diferenciados ou distantes daquilo que é a evolução da própria cidade e temos de olhar para o futuro da cidade a 5, 10 e 15 anos e perceber que há novas necessidades", sustentou na ocasião, o vereador da Segurança e Proteção Civil do município, Carlos Manuel Castro.

A criação do Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar é um projeto que envolve parcerias com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lisboa, os voluntários Lisbonenses, da Ajuda, do Beato, de Campo de Ourique e de Cabo Ruivo.

Além do reforço do socorro em emergência pré-hospitalar, a iniciativa visa otimizar os meios do Regimento de Sapadores Bombeiros e das seis corporações de bombeiros voluntários, bem como assegurar a formação dos elementos do dispositivo, num investimento camarário de 90 mil euros.

Estamos a transferir verbas da Câmara para os bombeiros voluntários da cidade, para que haja uma garantia de um serviço permanente de qualidade", sublinhou o autarca, falando num "passo inovador no país".

Caso este projeto-piloto, que vai ser concretizado nos primeiros seis meses do ano, seja bem-sucedido, a autarquia admite, passado esse tempo, reforçar o Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar com mais ambulâncias.