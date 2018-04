Uma septuagenária ficou hoje de manhã gravemente ferida na sequência de um incêndio que deflagrou na habitação onde reside, no centro histórico de Viana do Castelo, disse fonte dos Bombeiros Municipais.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo adiantou que a mulher ficou “gravemente ferida”, com “queimaduras em cerca de 70% do corpo” e que foi transportada para o hospital local.

Os bombeiros receberam pelas 11:20 o alerta do incêndio, que foi dado pela proprietária de um estabelecimento comercial junto à habitação onde deflagraram as chamas.

Segundo a comerciante relatou à Lusa, a vítima veio à janela "gritar por socorro". A testemunha diz que ainda a tentou socorrer, mas sem sucesso, devido ao “fumo intenso” que se registava, relatou.

O comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo referiu que as chamas terão deflagrado a partir de um "aquecedor que estava localizado no quarto da vítima".

No local estiveram cinco veículos, com 12 operacionais dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo e uma equipa da PSP.