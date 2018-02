Um acidente de viação envolvendo três viaturas, que ocorreu hoje cerca das 09:45 na A44, sentido Norte/Sul, em Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia, provocou dois feridos, um dos quais era uma criança, disse fonte dos Sapadores.

Em declarações à Lusa, Faria Borguem, o operacional que coordenou os trabalhos de socorro no terreno, disse que o acidente obrigou ao corte de uma das duas faixas de rodagem, tendo a situação ficado resolvida cerca das 11:00.

Estiveram envolvidos três veículos, um pesado e um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros.

As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas ao hospital de Vila Nova de Gaia, circulavam numa viatura ligeira.

Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, foi necessário desencarcerar a criança, que se encontrava no banco de trás da viatura, explicou a mesma fonte.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, com uma viatura de desencarceramento e cinco homens, e os Voluntários de Valadares, com nove homens, uma viatura de desencarceramento e duas ambulâncias.