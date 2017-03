O número de candidatos a bolsas no ensino superior vai ser reduzido para 15 mil por ano, o que deverá "acelerar o processo" de aprovação, na ótica do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor

A minha proposta é que deixe de ser necessário a renovação [dos pedidos anuais de bolsas de estudo] e por isso vamos apenas reduzir para 15 mil o número de candidatos, o que vai acelerar muito o processo”, afirmou o ministro do Ensino Superior.

Em causa está uma proposta avançada pelo Governo, que prevê que as bolsas sejam atribuídas aos estudantes durante todo o período de grau ou de curso onde estes se inscrevem, sem necessidade de recandidaturas anuais.

Temos um sistema onde cerca de 94 mil estudantes se candidatam. Incluindo todos aqueles que renovam os pedidos. A minha proposta é que deixe de ser necessária a renovação anual", disse o ministro aos jornalistas, à saída do evento "Conversas com Investigadores", que ocorreu hoje no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) no Porto.

Ouvir os reitores

A medida que, segundo Manuel Heitor, tem sido apresentada aos diretores e aos presidentes dos politécnicos, vai ser terça-feira debatida no conselho de reitores. Tem como objetivo "melhorar a eficácia do sistema" de ação social no ensino superior, de acordo com o ministro.

Para Manuel Heitor, esta proposta, que já tem um calendário discutido com os estudantes para ser implementada no próximo ano letivo, "faz todo o sentido" e foi acolhida pelos alunos com "muito interesse".

Trata-se de "uma relação de confiança nos estudantes e nas instituições, garantindo a corresponsabilização pela renovação dos processos", afirmou.

Atrasos nos pagamentos

Questionado sobre o atraso no pagamento das bolsas, anunciado pelo movimento associativo estudantil, Manuel Heitor minimizou a situação, após ter falado com o diretor-geral do Ensino Superior.