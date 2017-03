Há um restaurante português entre os melhores do mundo. A segunda metade do ranking dos 100 melhores restaurantes do mundo foi divulgada nesta terça-feira e inclui o Belcanto, em Lisboa, que ocupa a 85.ª posição.

Everything you need to know about The #Worlds50Best Restaurants 51-100 list for 2017. https://t.co/8IxLG9Zrbq pic.twitter.com/Iyjf5MQ2LS — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) March 28, 2017

O Belcanto do chef José Avillez volta a ser um dos preferidos do júri, ainda que tenha caído sete lugares, uma vez que no ano passado ficou em 78.º

Os primeiros 50 só serão conhecidos no próximo dia 5 de abril, em Melbourne, na Austrália.

Este primeiro grupo de melhores do mundo é oriundo de 24 países, sendo os Estados Unidos o país mais representado, com nove restaurantes, enquanto Espanha e França têm quatro cada.

O restaurante Momofuku Ko, em Nova Iorque, conseguiu a subida mais significante da lista dos 51-100, ao subir 39 posições para o 58.º lugar, segundo a escolha dos elementos da Academia dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo (The World’s 50 Best Restaurants, no original).

Este ano candidataram-se 1.040 participantes de vários países.

Distinguido com duas estrelas Michelin, o Belcanto abriu em 1958, no Chiado.

A Osteria Francescana, do chef Massimo Bottura, em Modena, Itália, conquistou o primeiro lugar na edição de 2016.